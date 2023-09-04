مدرب الفتح: هزيمة الأهلي بخماسية نتيجة خادعة.. وتعويض البريكان “صعب”

اعتبر سلافين بيليتش، مدرب الفتح، أن الفوز بخماسية على الأهلي "نتيجة خادعة" بالنظر إلى مجريات المباراة، مشددًا على صعوبة تعويض رحيل فراس البريكان إلى "الراقي".

وحقق الفتح فوزًا عريضًا ومفاجئًا على الأهلي بنتيجة 1-5 في ختام الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين مساء أول أمس السبت.

وهذه هي الهزيمة الأولى للأهلي في الموسم الجاري، بعد أن حقق الفريق العائد إلى دوري المحترفين الفوز في أول 4 مباريات.

وقال بيليتش، في حوار مع قناة "العربية"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، "بدأنا الموسم بشكل جيد، وحققنا نتائج إيجابية، لاسيما وأننا ننافس أندية تضم لاعبين على مستوى عالٍ".

وأضاف "النتيجة أمام الأهلي رائعة، والأداء بشكل عام لفريقنا كان مميزًا، خصوصًا حارس المرمى ومراد باتنا".

وتابع المدرب "عندما تسمع النتيجة يبدو لك وكأننا دمرنا الأهلي، لكن الحقيقة أن المباراة كانت صعبة للغاية، الأهلي سيطر ونحن استفدنا من الفرص".

وأكد بيليتش أنه من الصعب تعويض فراس البريكان، مفيدًا "من الصعب إيجاد بديل له، ونعمل الآن على ضم مهاجم في أسرع وقت قبل غلق سوق الانتقالات".

وانتقل البريكان من الفتح إلى الأهلي أمس الأحد بعقد لمة 5 أعوام، بعدما فسخ تعاقده مع ناديه القديم، في خطوة مفاجئة.

جاء ذلك بعدما سجل البريكان هدفًا وصنع آخر ضمن خماسية الفتح في شباك الأهلي.

وفي سياق متصل، أشاد مدرب الفتح بتطور دوري روشن، وأكد أنه أصبح يحظى بمتابعة كبيرة في مختلف أنحاء العالم.