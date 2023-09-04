انطلاق القمة الإفريقية الأولى للمناخ في كينيا

انطلقت القمة الإفريقية الأولى للمناخ، اليوم الاثنين، في العاصمة الكينية نيروبي، بهدف تسليط الضوء على التحديات المناخية التي تواجهها القارة السمراء والإسهام في إيجاد حلول جذرية لها.

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ويشارك عدد من زعماء القارة الإفريقية في القمة، التي تستمر حتى 6 سبتمبر الجاري، كما يشارك عدد من الشخصيات الدولية المرموقة المعنيين بالتغير المناخي في القارة، حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية".

وتبحث القمة، التي دعا لها الرئيس الكيني ويليام روتو، عن الالتزامات والتعهدات الدولية في ملف التغيرات المناخية، والوقوف على التحديات القائمة، من أجل التوصل إلى حلول مستدامة في هذا الصدد.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، سيشارك في قمة المناخ الإفريقية، ضمن مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمساعدة نصف مليار شخص في البلدان النامية، خاصة إفريقيا، على التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية.