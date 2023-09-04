الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مخيم جنين الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، ووقعت اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين.

وقال فلسطينيون من داخل مخيم جنين للاجئين، اليوم الاثنين إنهم اسقطوا طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تحلق فوق المخيم.

تغطية صحفية: "مشهد من موقع تفجير طائرة استطلاع إسرائيلية في جنين". pic.twitter.com/UqKf5JIhZU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 4, 2023

وقالت وسائل إعلام فلسطينية محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين، بينهم مصابين عقب الاشتباكات التي اندلعت في المخيم، فضلاً عن إصابة فلسطينيين آخرين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، تعليقًا على الأحداث، إن اقتحام جنين يتم بمشاركة وحدة "دوفدفان" لاعتقال ناشط في حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

اقرأ أيضًا: البرهان يصل إلى جنوب السودان في ثاني زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب

وأفاد المتحدث بلسان جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) بأن "قوات الأمن تعمل في هذه الأثناء داخل مخيم جنين".