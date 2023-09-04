بصمات ميسي مع إنتر ميامي تعود في الفوز على لوس أنجليس

عادت المساهمات التهديفية للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، مع فريقه خلال الفوز على لوس أنجليس إف سي بنتيجة 3-1 صباح اليوم الإثنين ضمن الدوري الأمريكي.

وكان ميسي فشل في التسجيل أو الصناعة بقميص إنتر ميامي لأول مرة في التعادل السلبي ضد ناشفيل في الجولة الماضية.

لكن ميسي رغم أنه لم يسجل أمام لوس أنجليس، إلا أنه صنع هدفين لزملائه، ليقود الفريق للفوز، ويحافظ على سجله خاليًا من الهزائم منذ قدومه للفريق.

وسجل هدف إنتر ميامي الأول فاكوندو فارياس في الدقيقة 14، وأضاف جوردي ألبا وليوناردو كامبانا الهدفين الثاني والثالث لإنتر ميامي في الدقيقتين 51 و83.

هدف لوس أنجليس الوحيد جاء عن طريق ريان هولينجشييد في الدقيقة 90 .

وشهدت المباراة حضور العديد من الشخصيات البارزة، منها الأمير هاري والممثلون ويل فاريل وليوناردو ديكابريو وأوين ويلسون وإدوارد نورتون والممثلة والمغنية سيلينا جوميز.

وحتى الآن، سجل ميسي 11 هدفا وصنع ثمانية أهداف لإنتر ميامي، الذي لا يزال يتأخر بفارق ثماني نقاط عن أقرب المراكز المؤهلة للأدوار الفاصلة في الدوري الأمريكي.