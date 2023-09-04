إصدار أول رخصة لإقامة المزادات بعد بدء تطبيق لائحة المزادات العقارية

أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم الاثنين، عن إصدار أول رخصة لإقامة المزادات، وذلك بعد بدء تطبيق لائحة المزادات العقارية.

وقالت الهيئة العامة للعقار، إن أول رخصة لإقامة المزادات بعد بدء تطبيق لائحة المزادات العقارية ترخّص لمزادرملة الذي ينطلق اليوم بتنظيم المحافظ العقارية لجنة المساهمات العقارية "تصفية".

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وأشارت الهيئة إلى أنه أول مزاد عقاري في المملكة يُقام برخصة فال للمزادات العقارية.

بعد بدء تطبيق لائحة #المزادات_العقارية

هيئة العقار تُصدر أول رخصة لإقامة المزادات، وترخّص لـ #مزاد_رملة الذي ينطلق اليوم بتنظيم @AlMahafez_sa تحت إشراف @saTasfiah

كأول مزاد عقاري في المملكة يُقام برخصة #فال للمزادات العقارية. — الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) September 4, 2023

لائحة المزادات العقارية

وفي نهاية أغسطس الماضي، بدأت الهيئة العامة للعقار تطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية، بعد أنْ طرحت في مايو من عام 2023م عبر منصة "استطلاع"، والأخذ بالملاحظات والمرئيات إضافة إلى رأي المتخصصين والممارسين بعدة ورش أقامتها الهيئة.

وتتكون اللائحة من 12 مادة، تَضمنتْ أحكام ترخيص ممارسة المزادات والتزامات المرخص له بممارستها وأحكام عقد الوساطة لتقديم خدمة المزادات العقارية، والمنصة الإلكترونية ذات العلاقة بسجل المزادات وأحكام طلب إقامة المزاد العقاري وإقامته وحوكمة إدارته وإقفاله، وتسري اللائحة على جميع المزادات العقارية ومنها القضائية وما في حكمها