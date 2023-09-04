تحطم مروحية للقوات البحرية الباكستانية ومقتل طاقمها

تحطمت طائرة مروحية تابعة للقوات البحرية الباكستانية اليوم الاثنين، خلال طلعة تدريب روتينية، وقتل طاقمها، بالقرب من مدينة جوادر بإقليم بلوشستان جنوبي باكستان.

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ولقي ضابطان وجندي مصرعهم اليوم، إثر تحطم طائرة مروحية تابعة للقوات البحرية الباكستانية.

وأوضح بيان صادر عن القوات البحرية الباكستانية، أن المروحية المنكوبة كانت في طلعة تدريب روتينية، وتحطمت بالقرب من مدينة جوادر بإقليم بلوشستان جنوب باكستان، مضيفًا أن الحادث وقع على الأرجح نتيجة لتعرض المروحية لعطل فني، وتم تشكيل لجنة للتحقيق ومعرفة نوع العطل الفني.