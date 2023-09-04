أوليجي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية بالغابون

أدى الجنرال بريس أوليجي نجيما، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية رئيسًا لـ"مرحلة انتقالية" في الغابون لم تحدد مدّتها، واعدًا بإقامة مؤسسات أكثر ديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة.

وأطاح ضباط من الجيش بقيادة الجنرال بريس أوليجي نجيما بالرئيس علي بونجو في 30 أغسطس، بعد دقائق من إعلان فوز الأخير بولاية ثالثة في الانتخابات، وهي نتيجة ألغاها المجلس الانتقالي وقال إنها تفتقر إلى المصداقية.

وما زال بونجو رهن الإقامة الجبرية. وكان بونجو قد انتُخب عام 2009 خلفا لوالده الراحل الذي تولى السلطة عام 1967.

وقال نجيما، خلال خطابه بعد أداء اليمين الدستوري كرئيس للمرحلة الانتقالية في الغابون، اليوم الاثنين، إنّ الجيش هو المسؤول عن إحلال الأمن والسلام في البلاد ومن يعيد الكرامة لشعبه.

وأضاف "نجيما" أنّ نتائج الانتخابات الرئاسية كانت "مغلوطة"، والشعب يطالب باحترام حقوقه.