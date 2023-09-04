“الوطنية للإسكان” شريك مؤسس لمعرض “سيتي سكيب” بالرياض

أعلنت الوطنية للإسكان، مشاركتها في أكبر معرض متخصص بالعقار في العالم" سيتي سكيب" كشريك مؤسس وراعٍ تنفيذي للمعرض، والذي سينعقد في شهر سبتمبر خلال الفترة من 10 وحتى 13 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال العاصمة، برعاية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث يجمع كل الجهات العارضة في القطاع العقاري ويستهدف الباحثين عن فرص الاستثمار والمهتمين بمعرفة كل جديد في القطاع، والاطلاع على أهم مشاريع رؤية السعودية 2030.

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وستتواجد الوطنية للإسكان في أكبر جناح بالمعرض والذي يأتي بمساحة تقدر بـ 2000 متر مربع، لتستعرض من خلاله أحدث الضواحي والمشاريع الكبرى التي ساهمت في زيادة المعروض العقاري بالمملكة، كضاحية خزام وضاحية الفرسان وسدايم، كما تتيح الاطلاع على الفرص الاستثمارية واستكشاف أحدث الحلول التقنية التنظيمية للسوق العقارية التي تقدمها عبر مجموعة من الأنظمة التقنية المتطورة، إضافة إلى مشاركة شركاء الوطنية للإسكان من المطورين العقاريين في جناحها.

كما سيشارك عدد من قادة الوطنية للإسكان في مجموعة من الجلسات الحوارية المنعقدة بالمعرض؛ لمناقشة التحولات العمرانية والفرص المتنوعة في القطاع العقاري والتي تخدم متطلبات الأسرة السعودي، إلى جانب تسليط الضوء حول أحدث الأفكار والتجارب العقارية في مجالات الهندسة المعمارية، والتصاميم، وتخطيط المدن، والحلول التقنية التي تسهّل رحلة تملك المواطنين.

ويشهد المعرض مشاركة المشاريع الكبرى والرائدة والتي ستشكل مستقبل المملكة العقاري تحت سقف واحد، حيث سيستضيف آلاف المهتمين بشراء الوحدات العقارية، وخبراء القطاع العقاري، وأكثر من 2,000 مستثمر في القطاع العقاري، بحضور أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 250 متحدثًا عالميًا ومحليًا سيشاركون بآرائهم وخبراتهم من خلال جلسات تزيد عن 250 ساعة نقاش عبر منصات مختلفة.

الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيـادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.