جامعة الحدود الشمالية تعتمد 200 بحث علمي

أعلنت جامعة الحدود الشمالية اعتماد 200 مشروع بحث علمي ضمن برامج الدورة البحثية الثانية عشرة، وبرنامج واصل، وبرنامج التمويل السريع.

يأتي ذلك بهدف نشر ثقافة صناعة المعرفة وتسخير الطاقات البحثية الكامنة المتوافرة في الجامعة؛ من أجل إثراء قدراتها التنافسية في المجالات الاستراتيجية الوطنية.

اعتمدت الجامعة 129 مشروعًا بحثيًا ضمن برنامج الدورة البحثية الثانية عشرة، و10 مشاريع ضمن برنامج واصل، الذي يستهدف أعضاء هيئة التدريس العائدين حديثًا من الابتعاث والمعينين حديثًا على رتبة أستاذ مساعد للاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها للانتاج المعرفي والبحث والابتكار وجذبهم إلى البيئة البحثية في الجامعة، و61 مشروعًا ضمن برنامج التمويل السريع.

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شملت هذه المشاريع الكليات بمدينة عرعر، ومحافظتي رفحاء وطريف؛ بهدف تعزيز دور الجامعة، وانتاج المعرفة الوطنية، والبحث والابتكار.