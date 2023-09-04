الاتحاد يغري نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تقديم نادي الاتحاد، عرضًا من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري.

وعلى الرغم من انتهاء فترة الانتقالات في أوروبا، إلا أنها لا زالت مستمرة حتى الخميس المقبل في الدوري السعودي.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال"، قدّم نادي الاتحاد عرضًا لضم النمساوي ديفيد ألابا، مدافع الريال (الذي يرتبط بتعاقد مع الميرنجي حتى 2026)، مقابل 40 مليون يورو.

ويأمل الاتحاد حسم الصفقة خلال اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن الاتحاد عرض على ألابا، راتبًا يبلغ 25 مليون يورو سنويًا، وهو مبلغ أعلى كثيرا مما يتقاضاه مع ريال مدريد.

واختتمت الشبكة تقريرها، أن ألابا لا يميل للانتقال للدوري السعودي، ويرغب في مواصلة الدفاع عن ألوان النادي الملكي خلال الموسم الحالي.

ويعاني خط دفاع ريال مدريد من النقص العددي، في ظل إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو، ما يجعل فرصة انضمام ألابا للاتحاد صعبة للغاية.