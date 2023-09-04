طارق حامد في طريقه لنادي ضمك

حسم الدولي المصري طارق حامد متوسط ميدان نادي الاتحاد، وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخرج طارق حامد من حسابات نونو سانتو مدرب الاتحاد، بعد التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي من تشيلسي، والبرازيلي فابينيو من ليفربول.

ووفقًا لتقارير صحفية، تعاقد نادي ضمك مع طارق حامد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة اللاعب بالاستمرار في دوري روشن.

من جانبه، كشف الإعلامي سعد السبيعي عن توقيع النجم المصري طارق حامد على عقود انتقاله إلى نادي ضمك.

وينضم حامد لصفوف ضمك بعقد يمتد لمدة موسمين، وسيكون الإعلان الرسمي عن الصفقة الاثنين أو الثلاثاء.

وانضم طارق حامد لصفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي الزمالك المصري.

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ويرتبط لاعب الوسط الدولي بعقد مع الاتحاد حتى الصيف المقبل.

وشارك حامد مع الاتحاد الموسم الماضي في 28 مباراة، حصل خلالها على سبع بطاقات صفراء، وواحدة حمراء، وحصد مع الفريق بطولة الدوري وكأس السوبر.