سفير السعودية لدى لبنان يزور البطريرك بشارة بطرس الراعي بالديمان

استقبل غبطة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، في المقر الصيفي للبطريركية بمنطقة الديمان، اليوم الإثنين، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري.

استعراض العلاقات الثنائية

وكان اللقاء مناسبة جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وبحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية خاصة الاستحقاق الرئاسي وضرورة انجازه في اسرع وقت ليسهم في انقاذ لبنان ويكون جامع لكل اللبنانيين ويعمل على تمتين العلاقات بمحيطه العربي.