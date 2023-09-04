المنتخب البرازيلي ينتظر وصول نيمار استعدادًا لتصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الاثنين، آخر تفاصيل معسكر "راقصي السامبا" في مدينة بليم البرازيلية استعدادًا لتصفيات كأس العالم.

وانتظم المنتخب البرازيلي، اليوم الاثنين، في المعسكر التدريبي، استعدادًا لمواجهة أمام بوليفيا، الجمعة المقبل، في أولى مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووصل رافائيل فيجا وأندري والحارس لوكاس بيري والمدافع نينو إلى عاصمة ولاية بارا، إلى جانب المدرب المؤقت فرناندو دينيز، الذي يتولى أيضا تدريب فلومينينزي البرازيلي.

ووفقًا للبيان الصادر عن الاتحاد البرازيلي، سيصل بقية اللاعبين الليلة، ومن بينهم نيمار المنضم حديثًا إلى صفوف نادي الهلال، بالإضافة إلى لاعب ريال مدريد رودريجو جويس ولاعب برشلونة رافينيا، الذي تم استدعاؤه ليحل محل فينيسيوس جونيور، نظرا لإصابة الأخير وغيابه عن اللعب لمدة شهر ونصف.

ومن المنتظر أن يقود دينيز مباراته الأولى على رأس المنتخب البرازيلي يوم الجمعة المقبل.

وقال دينيز في البيان: "أشعر بسعادة غامرة وسرور كبير أن أكون قادرًا على خدمة الفريق، هذا شرف فريد ونأمل أن نبذل قصارى جهدنا".

وأشار الاتحاد البرازيلي إلى أن اللاعبين الموجودين بالفعل في بليم سيجرون هذا المساء حصة مران خفيفة خلف الأبواب المغلقة في ملعب مانجيراو.

ويقام غدًا الثلاثاء حصة تدريبية بمشاركة جميع لاعبي السليساو.

وسيغادر المنتخب البرازيلي إلى ليما عقب مباراة بوليفيا لمواجهة بيرو يوم 12 سبتمبر الجاري، في ثاني مباريات التصفيات التي ستقام بشكل مشترك في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026.