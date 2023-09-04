التأمينات الاجتماعية: السماح للمشترك الذي يعمل في منشأتين بتسجيل كلتا المدتين في النظام

أكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الإثنين، السماح للمشترك الذي يعمل في منشأتين بتسجيل كلتا المدتين في النظام، بما يسهم في زيادة المعاش المستحق بعد التقاعد، على ألا يتجاوز مجموع أجر الاشتراك عن 45 ألف ريال.

جاء ذلك في إطار إجابتها على سؤال طرحته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "مشعل يعمل لدى إحدى المنشآت في الصباح، و يرغب في الالتحاق بوظيفة أخرى في المساء. هل يسمح نظام التأمينات الاجتماعية لمشعل بتسجيل الخدمتين معاً؟".