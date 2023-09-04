الصندوق الثقافي يوقع مذكرة تفاهم مع شركة “مرواس”

وقع الصندوق الثقافي اليوم في مقرّه بالعاصمة الرياض، الإثنين، مذكرة تفاهم مع شركة "مرواس" للإنتاج المرئي والمسموع.

يأتي ذلك في إطار جهود الصندوق ومبادراته لدعم وتنمية الحراك في القطاع الثقافي وتحفيز الاستثمار فيه، عبر بناء شراكات تعزز التعاون مع الأطراف ذات الأهداف المشتركة.

وتمثل المذكرة التي وقّعها الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي محمد بن عبدالرحمن بن دايل، والرئيس التنفيذي لشركة "مرواس" ندى بنت محمد التويجري، أنموذجا في تكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص وتمكين الأخير من الإسهام في نمو واستدامة القطاع الثقافي، وخلق الفرص للموهوبين والعاملين في الثقافة.

واشتملت أوجه التعاون في المذكرة على:

إنشاء صناديق استثمارية في مجال صناعة الموسيقى والأفلام

إثراء المحتوى الثقافي وتطويره

التعاون المشترك بتقديم خدمات غير مالية متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع

وقّع #الصندوق_الثقافي مذكرة تفاهم مع شركة #مرواس للإنتاج المرئي والمسموع لإثراء الإنتاج ودعم الحراك في القطاع الثقافي السعودي. تعرّف على أوجه التعاون.. pic.twitter.com/ODkqu6HZSq — الصندوق الثقافي | CDF (@cdf_sa) September 4, 2023

ويواصل الصندوق جهوده في بناء شراكات مماثلة تسهم في ترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية والتكامل بين الجهات بدعم النشاطات والمشاريع الثقافية، وتسهيل الاستثمار فيها وتعزيز ربحيتها، مما يمكن المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، ورؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن شركة "مرواس" الأول فنيا وترفيهيا من نوعه في العالم العربي، حيث تضم 22 من الإستديوهات العالمية، والأكاديميات الفنية، وشبكات الإنتاج الإذاعي والموسيقي، وتسعى إلى تطوير مفهوم الفن والترفيه وصناعة المحتوى في المملكة، عبر توفير بيئة عمل متكاملة تلبي جميع احتياجات الفنانين والمنتجين.

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