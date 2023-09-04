المرور يطلق لوحات مميزة وفئات جديدة من حرف وحرفين ورقم ورقمين

أعلنت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام طرح لوحات بحرف وحرفين ورقم ورقمين (ر 20، وو 99، ا هـ 5) من الفئة خصوصي، وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" غدًا، من الساعة الـ (8) صباحًا حتى الساعةالـ (10) مساءً، ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني المتاحة عبر المنصة.

سينطلق غدًا #مزاد_اللوحات_الإلكتروني بلوحات مميزة وفئات جديدة من حرف وحرفين ورقم ورقمين، من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً. #المرور_السعودي pic.twitter.com/63diRWFGrl — المرور السعودي (@eMoroor) September 4, 2023

وأشارت إلى أنه في حال الإقبال العالي على المزاد خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، فإنه سيتم تمديده تلقائيًا، مبينة أهمية زيارة المنصة للتعرف على التعليمات الخاصة بالمزاد؛ وذلك لاستكمال المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة، قبل وقتٍ كافٍ من المزاد.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور تطرح المزاد للمرة الثالثة؛ برموز جديدة عبر خدمة مزاد اللوحات في منصة "أبشر".

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