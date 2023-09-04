بوتين: الهجوم المضاد الأوكراني “فشل”

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن اتفاق الحبوب الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان عبر البحر الأسود لن يتم استعادته حتى يفي الغرب بالتزاماته لتسهيل الصادرات الزراعية الروسية.

أدلى بوتين بهذا التصريح بعد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي توسط مع الأمم المتحدة في الاتفاق الذي يعتبر حيويا لإمدادات الغذاء العالمية، وخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا هجوم أوكرانيا المضاد لتحرير الأراضي التي احتلتها موسكو بأنه "فاشل".

وقال: "لا يوجد طريق مسدود، لقد فشل". وكان بوتين يشير إلى مكاسب هجوم أوكرانيا المضاد.

وقد صرح بوتين مرارا أن أوكرانيا لم تحقق أي تقدم ضد المواقع الدفاعية الروسية، إلا أن مدونين عسكريين روس ذكروا أن هناك مشكلات في خط الجبهة بالنسبة للقوات الروسية.

في غضون ذلك، قالت القوات الأوكرانية في جنوب البلاد نهاية الأسبوع إنها اخترقت خط الدفاع الروسي الأول والأكثر قوة. وأعلنت أوكرانيا تحقيق مكاسب على الأرض في العديد من المواقع منذ أيام، بما في ذلك في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا حول مدينة باخموت.

ويستهدف هجوم أوكرانيا المضاد تحرير مناطق زابوريجيا ودونيتسك ولوهانسك وخيرسون التي تخضع لاحتلال جزئي روسي. كما تهدف أوكرانيا إلى استعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها عام 2014 في انتهاك للقانون الدولي.

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