ميتروفيتش يفوز بجائزة “أفضل هدف” في الجولة الخامسة من دوري روشن

فاز هدف اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال بجائزة الهدف الأجمل في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي، وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري روشن السعودي على منصة (إكس) اليوم.
🌟 ألكـسـانـدر مـيتـروفـيتـش 🌟
الفائز بـ #هدف_الجولة الـ5️⃣ 👏#دوري_روشن_السعودي #yallaRSLhttps://t.co/1mjQ7psm42 pic.twitter.com/aQc6dt4c3j
— دوري روشن السعودي (@SPL) September 4, 2023
وحصد هدف نجم الهلال على الغالبية العظمى من أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم (133،554صوتاً) بنسبة وصلت إلى 76،3% من الأصوات متقدماً على هدف النجم الفرنسي كريم بنزيما في مرمى الهلال الذي حل بالمرتبة الثانية بـ 16،7% من الأصوات.
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