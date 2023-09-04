ميتروفيتش يفوز بجائزة “أفضل هدف” في الجولة الخامسة من دوري روشن

وحصد هدف نجم الهلال على الغالبية العظمى من أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم (133،554صوتاً) بنسبة وصلت إلى 76،3% من الأصوات متقدماً على هدف النجم الفرنسي كريم بنزيما في مرمى الهلال الذي حل بالمرتبة الثانية بـ 16،7% من الأصوات.

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