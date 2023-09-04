أخبار الرياضة

ميتروفيتش يفوز بجائزة “أفضل هدف” في الجولة الخامسة من دوري روشن

4 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
مـيتـروفـيتـش
مـيتـروفـيتـش

فاز هدف اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال بجائزة الهدف الأجمل في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي،  وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري روشن السعودي على منصة (إكس) اليوم.

وحصد هدف نجم الهلال على الغالبية العظمى من أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم (133،554صوتاً) بنسبة وصلت إلى 76،3% من الأصوات متقدماً على هدف النجم الفرنسي كريم بنزيما في مرمى الهلال الذي حل بالمرتبة الثانية بـ 16،7% من الأصوات.

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