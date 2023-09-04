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استبعاد كافاني وسواريز من قائمة أوروجواي بتصفيات المونديال

4 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
كافاني وسواريز
كافاني وسواريز

قرر مارسيلو بييلسا المدير الفني لمنتخب أوروجواي استبعاد المهاجمين المخضرمين إدينسون كافاني ولويس سواريز من قائمة فريقه خلال أول جولتين من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وتولى بييلسا تدريب منتخب أوروجواي في مايو الماضي بهدف إعادة بناء الفريق.

وبات سيرجيو روشيت حارس المرمى البالغ عمره (30 عاما) أكبر لاعب في قائمة منتخب أوروجواي لمواجهة تشيلي في مونتفيديو يوم الجمعة المقبل والمواجهة خارج الديار أمام الإكوادور في 12 سبتمبر المقبل.

ويلعب كافاني في صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني، فيما يلعب سواريز 36 عاما في صفوف جريميو البرازيلي.

وقرر بييلسا استدعاء داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي لقائمة أوروجواي بجانب فاكوندو توريس مهاجم أورلاندو سيتي الأمريكي وكريستيان أوليفيرا مهاجم لوس أنجليس اف سي الأمريكي، لقيادة خط هجوم فريقه.

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