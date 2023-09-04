ارتفاع أسعار اشتراك “بي إن سبورتس” على الأجهزة العربيّة وانخفاضها على “الخليجية”

أعلنت إدارة مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، اليوم الإثنين، قرارًا برفع أسعار اشتراكات جميع قنواتها خلال الفترة المقبلة.

وشهدت أسعار تجديد الاشتراك في جميع باقات قنوات "بي إن سبورتس"، زيادة بمقدار 20% على الأجهزة العربية، علمًا بأن السعر السابق كان 174 دولارا، وأصبح 216 دولارا.

بينما شهدت الأجهزة الخليجية ‎انخفاضًا في سعر الاشتراك في قناة "بي إن سبورتس"، حيث إنه كان 360 دولارا، وأصبح 324 دولارا، أي انخفض بمقدار 36 دولارا.

وسيكون هناك ارتفاعًا في أسعار الأجهزة المصرية، حيث إن سعر الاشتراك السنوي في الرسيفر المصري سيرتفع قريبًا.

في السياق، أكدت تحديث لائحة قنواتها بهدف إثراء تجربة المشاهدين وتسهيل وصولهم إلى المحتوى الرياضي المميز.

وستكون قناة beIN SPORTS 1 مخصصة لتغطية البطولات المباشرة الممتازة بما فيها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني.

أما قناة beIN SPORTS 2 فستغطي الدوري الإنجليزي الممتاز و beIN SPORTS 3 ستغطي الدوري الإسباني و beIN SPORTS 4 لبث مباريات الدوري الفرنسي وbeIN SPORTS 5 ستتكفل بتغطية الدوري الألماني.

وستنقل جميع بطولات القارات الأخرى على beIN SPORTS 6.

وستواصل قنوات beIN SPORTS AFC الأربع نقل بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من الرقم 30 وحتى الرقم 33 على جهاز البث.

وتمّ إطلاق قناة EXTRA 3 الرياضية الجديدة لجميع مشتركي beIN لنقل المزيد من الفعاليات المباشرة والمميزة.

وستضمن قناة beIN SPORTS 7 نقل مباريات التنس ولهواة الألعاب الأولمبية وفعالياتها المرافقة متابعة قناة beIN SPORTS 9.