إسرائيل تفتح سفارتها في البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

افتتحت إسرائيل رسميًا سفارتها في البحرين، اليوم الإثنين، بعد ثلاث سنوات من تطبيع العلاقات مع المملكة.

حضر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مراسم افتتاح البعثة الدبلوماسية خلال زيارة للبحرين ضمت وفدًا من رجال الأعمال والمسئولين الحكوميين.

وقال كوهين خلال الحفل "اتفقنا أنا ووزير الخارجية (البحريني) على ضرورة العمل معًا لزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة والسياحة وحجم التجارة والاستثمارات".

وكانت هذه أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية إيلي كوهين إلى أي من الدول التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل التي بواسطة الولايات المتحدة.

وكان من المقرر أن يسافر كوهين إلى البحرين في وقت سابق من هذا الصيف، لكن الزيارة تم تأجيلها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التأخير يرجع إلى زيارة استفزازية قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتامار بن جفير، إلى المسجد الأقصى في القدس بعد أيام فقط من توليه منصبه.

وأثارت هذه الخطوة إدانة واسعة النطاق من العالم العربي وكذلك المجتمع الدولي الذي يعتبر مثل هذه الزيارات استفزازية وتهدف إلى تغيير الوضع الراهن للموقع الإسلامي المقدس.

اقرأ أيضا:

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين