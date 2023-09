مواجهات الأندية السعودية والإيرانية لن تكون على “أرض محايدة”

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مواجهات الأندية السعودية والإيرانية في دوري أبطال آسيا ستقام بنظام الذهاب والإياب في البلدين، وذلك بعد إقامتها على أرض محايدة منذ 2016.

وذكر الاتحاد الآسيوي، في بيان يوم الاثنين، أن هذا التطور جاء "في أعقاب الاتفاق الرائد بين الاتحادين السعودي والإيراني يوم الإثنين، والذي تم إعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوصه".

All matches between national teams and clubs of Saudi Arabian Football Federation (SAFF) and Football Federation Islamic Republic of Iran (FFIRI) will now take place on a home-and-away basis! https://t.co/zanVVsl8o1

— AFC (@theafcdotcom) September 4, 2023