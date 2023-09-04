أخبار الرياضة

مواجهات الأندية السعودية والإيرانية لن تكون على “أرض محايدة”

4 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مواجهات الأندية السعودية والإيرانية في دوري أبطال آسيا ستقام بنظام الذهاب والإياب في البلدين، وذلك بعد إقامتها على أرض محايدة منذ 2016.

وذكر الاتحاد الآسيوي، في بيان يوم الاثنين، أن هذا التطور جاء "في أعقاب الاتفاق الرائد بين الاتحادين السعودي والإيراني يوم الإثنين، والذي تم إعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوصه".

 

وأضاف الاتحاد الآسيوي أنه مع اعتماد إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب اعتبارا من 19 سبتمبر الحالي، فإنه "يؤكد التزامه الكامل بتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لكافة أطراف اللعبة في هذه المباريات، مع تأمين الموافقات اللازمة من اللجان المعنية".

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