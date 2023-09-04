الكشف عن شعار بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بجدة في ديسمبر المقبل

أعلن قبل قليل عن شعار بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023 والتي ستقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتقام مباريات البطولة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل في جدة، بمشاركة سبعة أندية هي؛ الاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي "المضيف"، والنادي الأهلي المصري "بطل أفريقيا"، ونادي أوراوا الياباني "بطل آسيا 2023"، ونادي ليون المكسيكي "بطل الكونكاكاف 2023"، ونادي أوكلاند سيتي الإنجليزي "بطل دوري أوقيانوسيا"، ونادي مانشستر سيتي "بطل أوروبا".

وسيكمل عقد الأندية المتأهلة الفائز في بطولة كأس كوبا ليبارتادوريس 2023.

يُذكر أن فريق الاتحاد سيواجه في المباراة الافتتاحية بمشواره بكأس العالم للأندية فريق أوكلاند سيتي الإنجليزي يوم 12 ديسمبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.