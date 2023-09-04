اتفاقية لتشغيل منصة المدينة الذكية بدعم الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، وشركة أورانج بيزنس لخدمات الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، أمس الأحد، توقيع اتفاقية لتصميم وبناء وتشغيل منصة المدينة الذكية في الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، جوتام ساشيتال، على هامش توقيع الاتفاقية، إن الاتفاقية سوف تفتح السوق السعودية أمام حلول المدن الذكية العالمية التي تصل قيمتها إلى 517 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي يبلغ 25%، وذلك مع الانتشار المتزايد للتوسع الحضري.

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وأضاف ساشيتال، أن التوسع في إيجاد حلول للمدن الذكية سيعزز هذا الواقع لتصبح المملكة أحد الرواد العالميين في تطوير المدن الذكية، منوها إلى أن من أهداف "كافد" بناء مركز مستدام وصديق للأعمال في العاصمة الرياض، وصولًا إلى تمكين تكامل وربط جميع التقنيات الرقمية الموجودة في المركز، بدعم من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات.

من جانبه، أوضح نائب رئيس أورانج لخدمات الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، سهم عزام، أن منصة المدينة الذكية ستقدم رؤى أعمق للمستخدمين، من خلال تقديم خدمات مبتكرة، كما أنها ستعمل على تحسين عمليات المركز بشكل أفضل وأسرع وأكثر أمانا.

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