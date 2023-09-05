اختتام برنامج تسريع ريادة الأعمال بالمنطقة الشرقية

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أعمال برنامج تسريع ريادة الأعمال في المناطق في دورته الثامنة للمنطقة الشرقية، بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (‏MIT)، والشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، بمشاركة مجموعة من الدول، وهي: المملكة المتحدة، كولومبيا، مصر، البرازيل وبلجيكا؛ للعمل على إستراتيجية ريادة الأعمال الابتكارية في المنطقة والمبادرات المنبثقة منها، والتي أسهمت في تطوير الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، شاملة الجهات الحكومية بقيادة إمارة المنطقة الشرقية و"منشآت" ومشاركة ممثل من رواد الأعمال والشركات الكبرى والجامعات والمستثمرين في رأس المال الجريء.

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ويهدف البرنامج إلى تطوير استراتيجية متضمنة أبرز جوانب القوة والتحديات الرئيسية، بالإضافة إلى حصر المبادرات المحورية لتطوير بيئة ريادة الأعمال ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية، التي ينعكس أثرها على نمو البيئة الريادية بما يحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، وذلك تحت إشراف خبراء MIT في تحفيز العمل الإقليمي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.