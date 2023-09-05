توقيع تعاون مشترك بين الاتحاد السعودي والإيراني

وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، مذكرة تفاهم مع نظيره الإيراني، وذلك بحضور رئيسي الاتحادين ياسر بن حسن المسحل ومهدي تاج، وذلك بمقر الاتحاد السعودي في الرياض.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مواجهات الأندية السعودية والإيرانية في دوري أبطال آسيا ستقام على أراضي البلدين بنظام الذهاب والإياب في البلدين.

وكانت المباريات بين المنتخبات الوطنية والأندية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الإيراني تقام على أرض محايدة منذ 2016، حيث أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل سبع سنوات أنه سيمنع المنتخبات والأندية من اللعب في إيران، في تصعيد لأزمة دبلوماسية بين البلدين.

وفي بيان نشره الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ذكر أن مذكرة التفاهم بين الاتحادين السعودي والإيراني بهدف تعزيز سبل التعاون بينهما بما يخدم كرة القدم في البلدين على مستوى كرة القدم الآسيوية.

وتشتمل مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات بين الاتحادين عن طريق تقديم دورات تدريبية شاملة للحكام، ودعم وتطوير الفئات السنية وكرة القدم النسائية وكرة قدم الصالات وكرة القدم الشاطئية.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل أن مذكرة التفاهم مع الاتحاد الإيراني ستعمل على تعزيز العلاقات بين الاتحادين بما يخدم كرة القدم الآسيوية.

في المقابل أعرب رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج عن تطلعه للعمل مع الاتحاد السعودي والمضي قدمًا نحو مزيد من التعاون بين الجانبين، وهو ما سينعكس إيجابًا خلال الفترة المقبلة.