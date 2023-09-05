الحارثي يلتقي المسؤول الإعلامي في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة

عقد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، أمس الاثنين، لقاءا مع المسؤول الإعلامي لسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة ماين روي، في مقر الهيئة.

وذكر بيان للهيئة، أن الحارثي وروي بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في القطاع الإعلامي و سبل تطويرها، وفرص التعاون بين الهيئة ونظرائها في الجمهورية الصينية.

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بدوره، أشار روي، إلى أن المملكة تشهد تطورات في جميع المجالات، ومنها المجال الإعلامي، وما تشهده هيئة الإذاعة والتلفزيون من مراحل تطويرية من شأنها الإسهام في تبادل الخبرات بالمجالات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أشاد الحارثي بالقدرات المتوفرة في الصين وخبرتها في المجال التلفزيوني وصناعة المحتوى الإعلامي.

وأشار الحارثي إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تطوير العمل المشترك بين البلدين ، وتعزز الجهود الإعلامية لتجويد المحتوى وتطويره، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تبادل الخبرات بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.

#فيديو | بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الإعلامية؛ الرئيس التنفيذي لـ ⁧#هيئة_الإذاعة_والتلفزيون يستقبل المسؤول الإعلامي في السفارة الصينية. pic.twitter.com/Ty5XKcz7kZ — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) September 4, 2023

وتبادل الطرفان الهدايا التذكارية في نهاية اللقاء الذي عقد في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون.