الأمير تركي بن محمد بن فهد يلتقي رئيس الديوان الرئاسي المنغولي

التقى الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في العاصمة المنغولية أولان باتور، رئيس الديوان الرئاسي في جمهورية منغوليا، سودباتار يانغوج.

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وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، كما حضر الأمير تركي بن محمد بن فهد، مأدبة الغداء، التي أقامها رئيس الديوان الرئاسي المنغولي على شرفه، والوفد المرافق له.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية وغير المقيم لدى جمهورية منغوليا، عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ومدير عام مكتب الأمير تركي بن محمد بن فهد الأستاذ حمد بن سليمان السليم، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد بن عبدالرحمن الشعلان، ومن الجانب المنغولي معالي وزير البيئة والسياحة السيد بات إيرديني.

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