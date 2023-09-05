في انتظار بطل كأس الليبرتادوريس.. ما الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية؟

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لسحب مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2023.

وتقام مباريات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل في جدة، وهي آخر نسخة في النظام الحالي بمشاركة 7 أندية.

وستبدأ مراسم سحب قرعة مونديال الأندية في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، ومن المنتظر أيضا أن يتم الإعلان عن جدول مباريات البطولة.

ما هي الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023؟

يشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 7 فرق تم تحديد 6 منها.

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ويشارك في البطولة كل من الاتحاد بطل الدوري السعودي "المضيف"، والأهلي المصري "بطل أفريقيا"، وأوراوا الياباني "بطل آسيا 2023"، وليون المكسيكي "بطل الكونكاكاف 2023"، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي "بطل دوري أوقيانوسيا"، ومانشستر سيتي الإنجليزي "بطل أوروبا".

وسيكمل عقد الأندية المتأهلة الفائز في بطولة كأس كوبا ليبارتادوريس 2023، والذي سيتم تحديده يوم 4 نوفمبر المقبل، حين تقام المباراة النهائية بين الفائز من لقاء فلومينينسي وإنترناسيونال البرازيليين، وبوكا جونيورز الأرجنتيني وبالميراس البرازيلي.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

الأهلي المصري: الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

مانشستر سيتي الإنجليزي: الفائز بدوري أبطال أوروبا 2022-2023.

أوراوا ريد دياموندز الياباني: الفائز بدوري أبطال آسيا 2022.

ليون المكسيكي: الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2023.

أوكلاند سيتي النيوزيلندي: الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2023.

الفائز بكوبا ليبرتادوريس الممثل لأمريكا الجنوبية (لم يتحدد)

اتحاد جدة السعودي: ممثل البلد المضيف وحامل لقب الدوري السعودي.

يُذكر أن فريق الاتحاد سيواجه في المباراة الافتتاحية بمشواره بكأس العالم للأندية فريق أوكلاند سيتي الإنجليزي يوم 12 ديسمبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.