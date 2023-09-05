آل صايل يزور مقر الهيئة المصرية العامة للمساحة

زار رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، على رأس وفد من الهيئة، اليوم الثلاثاء، مقر الهيئة المصرية العامة للمساحة في القاهرة.

والتقى آل صايل، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة المهندس خالد سيد أمين، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي "الأسبوع الجيومكاني الأول 2023"،الذي تنظمه الجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعار عن بُعد في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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واستعرض خلال اللقاء أبرز الخدمات والمنتجات التي تقدمها الهيئة المصرية العامة للمساحة، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب بين الهيئتين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، استقبل أمس الاثنين، في مقر السفارة بالقاهرة، رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في المؤتمر الدولي "الأسبوع الجيومكاني 2023" في القاهرة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر وإسهاماتها في عرض أحدث المنتجات والخدمات في مجالات المعلومات الجيومكانية خلال المؤتمر الدولي.