هندرسون: ما يثار عن راتبي مع الاتفاق مثير للضحك

كشف جوردان هندرسون، قائد الاتفاق، كواليس رحيله عن صفوف ليفربول والانتقال لدوري السعودي، مشيرا إلى أن المال لم يكن دافعا له للقيام بهذه الخطوة.

وكان الاتفاق تعاقد مع قائد ليفربول السابق مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، ليرحل عن صفوف الريدز الذي لعب معه لسنوات طويلة.

وخلال السنوات العشر التي قضاها مع ليفربول، فاز هندرسون بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس الدوري مرتين وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي والدرع الخيرية.

وفي تصريحاته لصحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، أثار هندرسون الجدل بشأن طريقة رحيله عن ليفربول قائلا: "لديّ علاقة قوية مع يورجن كلوب مدرب الفريق، وهو كان صادقا معي، لن أخوض في تفاصيل الحوار الذي أجريته معه لأنه حوار شخصي".

وأضاف: "أدركت من هذا الحوار أنني لن أحصل على فرصة اللعب كثيرا بعدما علمت بقدوم مزيد من اللاعبين في نفس مركزي، لن أقول إن ليفربول أجبرني على الرحيل لكنني لم أشعر بأنني مرغوب في استمراري من قبل النادي أو أي شخص آخر".

وواصل: "كما يعلم الجميع، إذا لم أحصل على فرصة اللعب بانتظام ستكون هذه مشكلة خاصة بعدما قضيت سنوات طويلة كقائد للفريق ومع اقتراب بطولة أمم أوروبا، وعندما أتى عرض الاتفاق لم تتم مقابلته بالرفض من ليفربول".

وعن انتقاله للاتفاق، أوضح هندرسون: "قد يصدقني الناس أو لا لكن طوال حياتي لم يكن المال دافعا لي، وما يثار عن راتبي مثير للضحك، ليس صحيحا أنني أتقاضى ذلك الرقم (700 ألف جنيه استرليني أسبوعيا)، كنت أتمنى ذلك لكن هذه الأرقام ليست صحيحة".

وشدد: "هذا لا يعني أنني لا أحصل على راتب جيد لكن الأرقام التي تم تداولها خاطئة".

وأتم صاحب الـ33 عاما تصريحاته قائلا: "أدركت أن ستيفن جيرارد (مدرب الاتفاق) أراد التعاقد معي لذا أردت تجربة اللعب تحت قيادته في دوري مختلف وثقافة جديدة، إذا أردنا ترسيخ مبدأ احترام الحريات فعلينا إذا احترام ثقافة الشعب السعودي وديانته".