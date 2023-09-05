بنزيما بالزي السعودي: لا أعد جماهير الاتحاد بشيء في مونديال الأندية

أكد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، أنه لا يعد جماهير ناديه بأي شيء في بطولة كأس العالم للأندية 2023، مشيرا إلى أن الفريق سيقدم الأفضل لديه.

ويقص الاتحاد شريط مباريات كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا يوم 12 ديسمبر المقبل.

وأسفرت قرعة البطولة التي أقيمت في جدة أن الفائز من هذه المباراة سيواجه الأهلي المصري في الدور الثاني.

وحرص كريم بنزيما على حضور القرعة بالزي السعودي، حيث ظهر مرتديا جلباب أبيض بجوار نجوم الجيل الذهبي للاتحاد، أحمد جميل ومحمد نور.

🟠 وصول الأسطورة ( كريم بنزيما ) مرتدياً “ الثوب السعودي “ لـ قرعة #كاس_العالم_للاندية ويجلس بجانب جيل #الاتحاد الذهبي “ احمد جميل و محمد نور “ pic.twitter.com/pjndCn5pEe — علاء سعيد (@alaa_saeed88) September 5, 2023

وبعد إجراء القرعة، قال بنزيما في تصريحات تلفزيونية لقناة "ssc": "لا أعد جماهير الاتحاد بأي شيء، سنحاول تقديم الأفضل بالنسبة لنا وننتظر جماهيرنا في مباريات كأس العالم للأندية".

وأضاف: "مونديال الأندية بطولة قوية ويشارك فيها فرق ذات أسماء كبيرة، وأتمنى أن نظهر بأفضل شكل لنا وهدفنا هو الوصول إلى أبعد مدى في البطولة".

وأنهى قائد الاتحاد تصريحاته قائلا: "أنا متفائل للغاية في هذه البطولة لأن الاتحاد يمتلك عناصر جيدة".