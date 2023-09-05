ديوان المظالم يقيم ورشة عمل عن ترشيد استهلاك الطاقة بالجهات الحكومية

نظم ديوان المظالم بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" اليوم, ورشة عمل عن ترشيد استهلاك الطاقة بالجهات الحكومية.

وتهدف الورشة لمناقشة عدد من المحاور حول استهلاك الطاقة في المملكة والجهود التوعوية في ذلك، ومعرفة أبرز السلوكيات في ترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية وكيفية التوفيق بين جودة الأداء في القطاع العام وتقليل الهدر.

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وجرى خلال الورشة تقديم عدد من التوصيات والإرشادات لمنسوبي ديوان المظالم، وذلك للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والتعرف على سلوكيات الترشيد.

كما استعرضت الورشة تقريرًا تفصيليًا عن استهلاك الطاقة في المملكة وقياسات الوعي بأهمية الترشيد وأبرز جهود مركز "كفاءة" في ذلك.

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