“الحياة الفطرية”: فرق ميدانية تعمل على السيطرة على “بابون الرياض”

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إن القرود الموجودة والتي ظهر أحدها في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مدينة الرياض ناتجة عن عمليات البيع والاقتناء غير النظامية، وتجري معالجتها بشكل عاجل.

وأكد المركز أنه إشارة إلى المقطع المتداول الذي يظهر فيه قرد بابون بأحد أحياء الرياض، فإن الفرق الميدانية التابعة للمركز تعمل على معالجة الوضع والسيطرة على الحيوان.

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وشدد المركز على حظر بيع أو اقتناء الحيوانات الفطرية دون ترخيص لمخالفته نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مع ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة من هذا النوع على الرقم الموحد للمركز 19914.