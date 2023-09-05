سفير إيران الجديد لدى المملكة يصل إلى الرياض

وصل سفير إيران الجديد لدى المملكة إلى الرياض اليوم الثلاثاء.

وكان في استقبال سفیر إیران الجدید لدی المملكة، علي رضا عنايتي، مسؤولون من الخارجية السعودية ومسؤولو السفارة الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقد توصلت إيران والمملكة في العاشر من مارس 2023، إلى اتفاق برعاية الصين من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما.

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كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد زار إيران في شهر يونيو، ورد نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الزيارة في شهر أغسطس الماضي.

وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله أمير عبد اللهيان في الرياض، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع طهران نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة، مشددا على تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع طهران، مضيفا أن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين.