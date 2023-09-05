الترجي يتجاوز النور في ختام الجولة الثالثة من ممتاز اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الترجي الفوز على نظيره النور بنتيجة (24-26).

أقيمت المباراة، اليوم الثلاثاء، على صالة نادي النور بسنابس، في ختام مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي الممتاز للكبار.

نتيجة مباراة اليوم ضمن الجولة 3️⃣#ممتاز_اليد_السعودية 🤾🏻‍♂️ pic.twitter.com/81XzfE4CQk — الاتحاد السعودي لكرة اليد (@sahfksa) September 5, 2023

حصد الترجي بهذا الفوز أول نقطتين له في رصيده بسلم الترتيب العام للبطولة، جعلته في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد النور عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.

أسفرت نتائج باقي مباريات الجولة التي أقيمت أمس، عن فوز الخليج على الزلفي (32 - 25).

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واستطاع مضر تجاوز الصفا بفارق هدف وحيد (21 - 20)، وتغلب الهدى على الأهلي (32-37).

وفاز القارة على الروضة (25-26)، وانتصر الوحدة على العدالة (29 - 25).