سفير المملكة لدى إيران يصل إلى طهران لمباشرة مهام عمله

وصل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم، وذلك لمباشرة مهام عمله.

وأكد السفير العنزي لدى وصوله إلى العاصمة طهران، حرص المملكة على تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب.

وشدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيران، على أن المملكة وإيران جاران ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا، التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة، وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد العنزي، أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمثل خارطة طريق تعكس جميع أوجه التعاون، التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين.

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