أكثر من 20 ألف مطية في مهرجان ولي العهد للهجن

كسرت النسخة الخامسة من مهرجان ولي العهد للهجن أرقام النسخ الأربع في تاريخ المهرجان بوصول النسخة الحالية إلى 20.216 مطية، فيما تخطت عدد المطايا المشاركة في نسخ المهرجان حاجز الـ 70 ألف مطية.

وعزَّزت أرقام المطايا المشاركة في الرقم التاريخي الذي أدخل المهرجان موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم في نسخه الأربعة الماضية،حيث تسلم الاتحاد السعودي للهجن في 21 سبتمبر 2018 شهادة دخول المهرجان إلى الموسوعة العالمية كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، وذلك بتسجيل النسخة الأولى أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد 11.178 مطية.

نتائج أشواط الفترة المسائية لفئة الثنايا (مفتوح - عام) ضمن السباق النهائي لـ#مهرجان_ولي_العهد_للهجن⁩ 2023 pic.twitter.com/J2yhM4ynNa — مهرجان ولي العهد للهجن (@cpcfksa) September 5, 2023

وبلغ عدد المطايا المشاركة في المهرجان 77.283 مطية،حيث شهدت النسخ الماضية تصاعداً في المشاركات، وتتخطى كل نسخة أعداد المطايا في النسخة التي سبقتها،وبلغ عدد المطايا عام 2018م في النسخة الأولى 11.178 مطية، و13.377 مطية في النسخة الثانية عام 2019م، و14،745 في النسخة الثالثة عام 2021، و14.843 مطية في عام 2022.

وشهدت النسخة الحالية من المهرجان تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الأشواط، بملامستها لثلاثة آلاف شوط في خمس نسخ، حيث سجلت النسخ الأربعة السابقة إقامة 2348 شوطًا، بواقع 787 شوطًا في النسخة الأولى، و439 شوطاً في النسخة الثانية، 531 شوطاً في النسخة الثالثة، و591 شوطاً في النسخة الرابعة، و590 شوطًا في النسخة الحالية، ليصبح الإجمالي 2938 شوطًا.