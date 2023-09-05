الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي مع التعاون لشراء عقد سعد بالعبيد

توصلت إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع نادي التعاون لضم اللاعب سعد بالعبيد، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة قُدرت بمبلغ يتجاوز 20 مليون ريال سعودي، ومن المنتظر إنهاء الإجراءات الرسمية والمتعلقة بإتمام الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعد "بالعبيد"، البالغ من العمر 23 عامًا، من أبرز المواهب في الدوري السعودي للمحترفين، ومثل المنتخبات السعودية وحقق بطولة كأس آسيا الأولمبية مع المنتخب السعودي بقيادة المدرب سعد الشهري.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الأهلي تسابق الزمن لحسم التعاقد مع لاعب محلي آخر قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية الجارية التي سيتم إغلاقها يوم الخميس المقبل.

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ونجح الأهلي في ضم المهاجم فراس البريكان لاعب نادي الفتح الذي يعد أبرز الأسماء المحلية في خط الهجوم وذلك في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.