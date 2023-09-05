الأخضر تحت 23 يفتتح تصفيات كأس آسيا بمواجهة منغوليا

يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا مبارياته ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقامة في المدة من 6 ـ 12 سبتمبر الجاري.

ويستضيف "الأخضر" منتخب منغوليا في تمام السابعة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها.

— التصفيات المؤهلة لكأس آسيا "تحت 23 عام" —

🇸🇦 السعودية 🆚️ منغوليا 🇲🇳

📺 القنوات الرياضية السعودية#AFCU23 | #الطريق_إلى_باريس pic.twitter.com/SSejtS2DbP — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 5, 2023

وعلى الصعيد الميداني, أجرى اللاعبون حصتهم التدريبية اليوم على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد،طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا،أعقبه العمل على الكرات الثابتة.

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من ناحية أخرى، عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلًا باللجنة المنظمة لمباريات المجموعة اجتماعًا تنسيقيًّا بحضور ممثلي منتخبات المجموعة "العاشرة"، نوقش خلاله عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية.