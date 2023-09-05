أخبار الرياضة

الأمير فهد بن جلوي رئيسًا للاتحاد الدولي للهجن

5 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

فاز الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، برئاسة الاتحاد الدولي للهجن حتى 2028 بالتزكية، وذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت اليوم في الطائف.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية تشكيل المكتب التنفيذي لمدة خمسة أعوام، وذلك حتى عام 2028، واعتماد إقامة بطولة العالم الأولى للقدرة الدولية للهجن بمحافظة العلا.

كما اعتمد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن ICRF آلية لوضع روزنامة منافسات موحدة للاتحادات الوطنية تحت مظلة الاتحاد الدولي، بالإضافة لاعتماد تعديلات النظام الأساسي للاتحاد، وتصنيف عضويات الاتحادات الوطنية، وقبول عضوية 13 اتحادًا وطنيًّا جديدًا.

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كما أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي اختيار محافظة الطائف لاستضافة الجمعية العمومية الرابعة للاتحاد.