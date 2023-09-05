الأمير فهد بن جلوي رئيسًا للاتحاد الدولي للهجن

فاز الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، برئاسة الاتحاد الدولي للهجن حتى 2028 بالتزكية، وذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت اليوم في الطائف.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية تشكيل المكتب التنفيذي لمدة خمسة أعوام، وذلك حتى عام 2028، واعتماد إقامة بطولة العالم الأولى للقدرة الدولية للهجن بمحافظة العلا.

تهانينا لصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن عقب تزكيته رئيساً للاتحاد الدولي للهجن حتى 2028. https://t.co/Y9VEL2ofAA pic.twitter.com/bPrtJuwdV3 — الاتحاد السعودي للهجن (@scrfSA) September 5, 2023

كما اعتمد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن ICRF آلية لوضع روزنامة منافسات موحدة للاتحادات الوطنية تحت مظلة الاتحاد الدولي، بالإضافة لاعتماد تعديلات النظام الأساسي للاتحاد، وتصنيف عضويات الاتحادات الوطنية، وقبول عضوية 13 اتحادًا وطنيًّا جديدًا.

اقرأ أيضًا:

ضمك يتعاقد مع "محور الهرم" طارق حامد

كما أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي اختيار محافظة الطائف لاستضافة الجمعية العمومية الرابعة للاتحاد.