الخليج يدعم دفاعه بـ “الخيبري”

أعلن نادي الخليج، الثلاثاء، تعاقده مع المدافع محمد الخيبري لتدعيم صفوفه حتى 2025 قادمًا من نادي الهلال.

ونشر النادي صورة للخيبري على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، معلنًا ضمه خلال فترة الانتقالت الصيفية الجارية.

#نادي_الخليج يتعاقد مع المدافع 🇸🇦 «محمد الخيبري» لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى 2025 ✍🏻🔰 pic.twitter.com/aPUckfqbYC — نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) September 5, 2023

بدأ الخيبري، البالغ من العمر 21 عامًا، مسيرته في الفئات العمرية لنادي النصر، وبعدها انضم للفئات السنية في نادي الشباب.

قبل أن ينضم الخيبري لصفوف الفريق الأول للشباب في صيف 2020، وانتقل بعدها إلى الهلال.

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ويحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويستعد لمواجهة الفتح 15 سبتمبر المقبل ضمن الجولة السادسة من دوري روشن.