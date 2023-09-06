إعصار يضرب البرازيل ويخلف 21 قتيلاً

لقي 21 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء الإعصار الذي ضرب جنوب البرازيل أمس الثلاثاء، حسبما أعلن حاكم ولاية ريو غراندي.

وقال حاكم ولاية ريو غراندي دو سول إدواردو ليتي في مؤتمر صحافي صباح اليوم الأربعاء أنه استُدعي العشرات من رجال الإطفاء، وأُنقذ مئات الأشخاص، وأُجلي السكان المحاصرون عبر المروحيات.

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وأوضحت السلطات المحلية في بيان أن أكثر من 25 ألف شخص في حوالي 60 بلدة تضرروا من الأمطار الغزيرة التي تسببت بانزلاقات التربة والفيضانات.

من جانبه بين وزير الدفاع المدني في الولاية ولني باريروس، أن أكثر من 300 ملم من الأمطار هطلت على هذه الولاية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

Nova Roma do Sul, Río Grande do Sul, Brasil 🇧🇷 (Sep 4, 2023). pic.twitter.com/5RcvVoPiri — 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆𝒍𝒂35 (@Centinela_35) September 5, 2023

بدوره أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في بيان له اليوم عن تضامنه مع الضحايا، مؤكدًا أن الحكومة الفيدرالية مستعدة لتقديم المساعدة لولاية ريو غراندي دو سول.

قتلى في البرازيل جراء الفيضانات

يشار إلى أنه في شهر يونيو الماضي أدى إعصار آخر إلى سقوط 16 قتيلاً في الولاية نفسها الواقعة على الحدود مع الأوروغواي والأرجنتين.

وفي فبراير الماضي، قتل ما لا يقل عن 65 شخصًا جراء فيضانات وانزلاقات أرضية ناجمة عن أمطار طوفانية في ولاية ساو باولو في جنوب شرق البلاد.