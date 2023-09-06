مستوطنون يقتحمون مجددًا باحات المسجد الأقصى

جدد مستوطنون، اليوم الأربعاء، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، ترافق ذلك مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال على مداخل الأقصى، وعلى بوابات البلدة القديمة.

من ناحيته، أفاد مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي بئر أيوب ،بسلوان، وسط إطلاق نار، وقنابل غازية مسيلة للدموع، تسبب في تضرر واجهات منازل عدة.