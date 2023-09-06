الجبير يلتقي وزيرة الطاقة والعمل المناخي البرتغالية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وزيرة الطاقة والعمل المناخي في جمهورية البرتغال السيدة آنا فونتورا غوفييا، وذلك على هامش أعمال القمة الأفريقية للعمل المناخي والمنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.

إقرأ أيضًا: رئيس جمهورية القُمر يستقبل الجبير ويستعرضان العلاقات بين البلدين

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.

إقرأ أيضًا:

الجبير يرأس وفد المملكة المشارك في أعمال القمة الأفريقية للعمل المناخي

“الجبير” يتحدث في منتدى بليد الاستراتيجي عن أبرز تحديات الأمن العالمي