صندوق التنمية الصناعية: 3892 عضوًا في النسخة الثانية من “هاكاثون”

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن إحصائيات التسجيل في النسخة الثانية من "هاكاثون الصناعة"، الذي يهدف إلى استقطاب الشباب المبدعين لتقديم حلول إبداعية وابتكارية للتحديات التي يواجهها المصنعين الوطنيين.

وبلغ عدد المسجلين في النسخة الثانية من الهاكاثون، التي انطلقت في الفترة من 13 إلى 31 أغسطس، 5575 مشاركًا. وتم تسجيل 3892 عضوًا في الفرق المشاركة.

وبلغ عدد قادة الفرق 1683 قائدًا، ومن بين قادة الفرق، كان هناك 730 قائدًا ذكرًا و953 قائدة من الإناث، وتركزت النسبة الكبيرة من قادة الفرق في الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا، حيث بلغ عددهم 1110 شخصًا.

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تم طرح تحديات المصنعين الوطنيين في "هاكاثون الصناعة 2023" عبر ثلاثة مسارات هي التصميم والإنتاج والاستدامة. وقد سجل في مسار التصميم 2349 مشاركًا، في حين سجل في مسار الاستدامة 1776 مشاركًا، وسجل في مسار الإنتاج 1450 مشاركًا.

تتكون رحلة المشاركين في النسخة الثانية من الهاكاثون من أربع مراحل. المرحلة الأولى هي التسجيل التي استمرت من 13 إلى 31 أغسطس الماضي. ثم يأتي الفرز في الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري، حيث يتم تحديد الفرق المؤهلة إلى المرحلة التدريبية.

تليها المرحلة التدريبية التي تشمل ورش عمل حضورية وجلسات إرشادية في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الحالي. وتختتم الهاكاثون بالمرحلة الرابعة التي تشمل اختيار الفائزين وإقامة الحفل الختامي في 16 من نفس الشهر.

بالأرقام، إقبالٌ كبير شهِدَته فترة التسجيل في #هاكاثون_الصناعة، من 13 وحتى 31 أغسطس، حيث تقدّم مبدعون ومبدعات بأفكارهم الخلاّقة لحل التحديات التي تواجه مصانع وشركات وطنية.#الصندوق_الصناعي |#دع_أفكارك_تضيء pic.twitter.com/m1oqoaGWT8 — الصندوق الصناعي | SIDF (@SIDFSA) September 6, 2023

تبلغ قيمة جوائز "هاكاثون الصناعة" لعام 2023 أكثر من مليون ريال سعودي، وتوزع على الفائزين والمشاركين. يتم تنظيم النسخة الثانية من الهاكاثون بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كشريك للابتكار، وبنك الرياض كشريك مالي، وشركة "سبكيم" كراعٍ بلاتيني.