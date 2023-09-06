3 أشياء.. كيف يتأثر أرسنال برحيل محمد صلاح عن ليفربول؟

ارتبط الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول بالانتقال إلى الاتحاد في صفقة محتمل إتمامها مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة عدد من التأثيرات على أرسنال في حالة حدوثها.

وتلقى الاتحاد بالفعل عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني رفضه نادي ميرسيسايد، لكن التقارير تشير إلى عرض آخر محسن، والذي يمكن أن يصل إلى 200 مليون جنيه استرليني قبل إغلاق فترة الانتقالات غدا الخميس.

وإذا قرر ليفربول الموافقة على بيع صلاح الذي سيبلغ 32 عامًا العام المقبل، فمن المؤكد أن هذه الخطوة ستكون بمثابة مفاجأة مدوية للريدز، وسيكون لها حتمًا بعض التأثير على أرسنال وفقا لما استعرضه موقع "Football.london"، كالتالي:

مواجهة ليفربول بدون صلاح

رباعي الخط الهجومي لليفربول المكون من لويس دياز، كودي جاكبو، ديوجو جوتا وداروين نونيز، مرتاحون سواء في الوسط أو على اليسار، ورغم أن جوتا لعب على الجهة اليمنى، لكن إنتاجيته تتضاءل مقارنة بصلاح.

وسيواجه أرسنال فريق ليفربول على ملعب أنفيلد يوم السبت 23 ديسمبر، أي قبل فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير بأسبوع واحد فقط، ولكن من المحتمل تأجيلها لتزامنها مع فترة عيد الميلاد.

وبالتالي قد يلعب أرسنال أمام فريق ليفربول بدون نجمه محمد صلاح، ولكن ربما كان لديه الوقت للتكيف مع غيابه.

استهداف بوكايو ساكا

مع رحيل صلاح، قد يرغب ليفربول في العثور على بديل جيد له، في الوقت الذي أكد فيه بول ميرسون، نجم أرسنال السابق، أن الخيار الآخر لأفضل جناح أيمن في العالم سيكون بطبيعة الحال بوكايو ساكا لاعب الجانرز.

وقال بول ميرسون: "أعتقد أن شخصًا واحدًا يبلغ من العمر 31 عامًا، إذا كان بإمكاني الحصول على 200 مليون جنيه إسترليني، فمن هو الشخص التالي في الصف؟ من سيكون الشيء الكبير التالي؟".

وأضاف: "من هو اللاعب التالي في الصف؟ إنه بالتأكيد ساكا، إنه أفضل جناح أيمن بعد صلاح".

وأثارت كلمات بول ميرسون بالتأكيد غضبًا بين مشجعي أرسنال بسبب رحيل نجم الفريق، ومع ذلك، سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن ليفربول لن يفكر في استخدام هذا المبلغ الضخم من المال لاستهداف اللاعب الدولي الإنجليزي.

الجميع عرضة للخطر

إذا كان بإمكان صلاح الرحيل، فإن أندية الدوري السعودي أثبتت بذلك قدرتها على ضم بعض أفضل اللاعبين من الدوريات الكبرى في أوروبا.

وسبق صلاح من الدوري الإنجليزي العديد من نجوم البريميرليج، مثل كاليدو كوليبالي ونغولو كانتي من تشيلسي، وجوردان هندرسون وفابينيو من ليفربول، وإيمريك لابورت من مانشستر سيتي، وروبن نيفيز من وولفرهامبتون.

ومن المؤكد أن رؤية أرسنال لرحيل صلاح ستجعلهم على أهبة الاستعداد للتعامل مع أفضل لاعبي الفريق، وقد تكون هذه فرصة للحصول على أموال كبيرة للاستغناء عن بعض اللاعبين الكبار، ولكن سيكون هناك بالتأكيد خوف من أن يغري المال بعض النجوم الأصغر سنًا.