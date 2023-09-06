مركز الملك سلمان للإغاثة يفتتح أكاديمية كرة قدم للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن

افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، أكاديمية لتعليم مهارات لعبة كرة القدم لأبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، ضمن البرنامج التطوعي الواحد والعشرون والثاني والعشرون، بمشاركة 12 متطوعًا.

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وسيتم خلال البرنامج تأهيل 25 مدربًا على الأساليب الجديدة في كرة القدم وتعريفهم على أحدث خطط وقوانين اللعبة في المجال التدريبي، للحصول على شهادة تدريب (مستوى C) من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتعزيز فرص تمكينهم اقتصادياً.

ويأتي ذلك ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.