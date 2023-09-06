هيئة الأفلام تنظم الجولة الرابعة من ملتقى النقد السينمائي في تبوك غدًا

أعلنت هيئة الأفلام، بالتعاون مع جامعة تبوك، تنظيم الجولة الرابعة من ملتقى النقد السينمائي تحت شعار "التقنية وتجربة مشاهدة الفيلم"، غذًا الأربعاء، بمدينة تبوك.

ويهدف الملتقى لتوفير مساحة واسعة من الحوارات السينمائية التي تُعزّز مفهوم النقد السينمائي بأشكاله المختلفة بين النقاد والأكاديميين المتخصّصين بالدراسات السينمائية، وصُنّاع الأفلام، والكُتَّاب، والفنانين، ومُحبي السينما.

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وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله آل عياف؛ أن الهيئة تسعى إلى مناقشة الدور المتصاعد للتقنية في صناعة الأفلام، وأثرها في قراءة المتلقي للمشهد السينمائي.

وسيضم الملتقى برنامجاً متنوّعاً من الفعاليات للتعرُّف على التقنية، وتأثيرها في عالم السينما، كما تتخلله ورشة عمل متخصّصة بالمؤثرات البصرية، وعروض تقديمية حول دور التقنية في إيجاد عوالم سينمائية افتراضية خيالية وواقعية.

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