سوق الحيوانات الأليفة بالمملكة.. نمو متزايد ونظرة مجتمعية تتغير

خلال السنوات الأخيرة، شهد سوق منتجات الحيوانات الأليفة في المملكة نموا كبيرًا، بل من المتوقع أن ينمو بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب الاستراتيجيات الجديدة التي باتت المملكة تتبعها تجاه هذا السوق الهام والخاص بالحيوانات الأليفة، سواء على المستوى الحكومي أو حتى على مستوى المواطن العادي.

سوق المنتجات

في تقرير نشره Report Ocean، والذي تحدث عن السوق الخاص بمنتجات الحيوانات الأليفة في المملكة العربية السعودية، والذي من المتوقع أن يرتفع بمعدل كبير خلال الفترة المتوقعة بين 2023 و 2032. في عام 2022، حيث ينمو السوق بمعدل ثابت، ما يعكس المواقف المجتمعية المتغيرة تجاه الحيوانات الأليفة والتركيز المتزايد على رفاهيتها.

ونظرًا لأن ملكية الحيوانات الأليفة باتت أكثر انتشارًا، بل وأصبحت الحيوانات الأليفة اليوم، أعضاء أساسيين في الأسر، لذا ارتفع الطلب على مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الحيوانات الأليفة.

ارتفاع الدخل

أحد المحركات الرئيسية، وراء نمو سوق منتجات الحيوانات الأليفة في المملكة العربية السعودية هو ارتفاع الدخل المتاح بين الأسر، مع ارتفاع الدخل يكون أصحاب الحيوانات الأليفة أكثر استعدادًا للإنفاق على منتجات الحيوانات الأليفة المتميزة والمتخصصة، بما في ذلك الطعام والإكسسوارات والاستمالة والرعاية الصحية، وفقا لتقرير Report Ocean.

وأدى هذا التحول الهائل في سوق الحيوانات الأليفة، إلى توسيع عروض المنتجات في السوق، فظهرت عروض متنوعة ومختلفة مما يلبي احتياجات وتفضيلات الحيوانات الأليفة المتنوعة وأصحابها.

قطاع الأغذية

يعتبر قطاع أغذية الحيوانات الأليفة، من أهم القطاعات التي تساهم بشكل كبير في سوق منتجات الحيوانات الأليفة في المملكة، حيث يبحث أصحاب الحيوانات الأليفة بشكل متزايد عن خيارات غذائية لحيواناتهم تكون عالية الجودة ومتوازنة لضمان صحة وحيوية رفاقهم ذوي الفراء.

وأدى هذا الاتجاه إلى ظهور علامات تجارية متخصصة لأغذية الحيوانات الأليفة تركز على المكونات الطبيعية والاحتياجات الغذائية المحددة وحتى خطط الوجبات المخصصة، وذلك لجذب عدد كبير من المستهلكين وأصحاب الحيوانات الذين يفضلون هذا النوع من الأغذية، حسبما نشر Report Ocean.

إكسسوارات الحيوانات

لم يكن قطاع الأغذية وحده من يهتم به أصحاب الحيوانات، هو الأهم بين عدة قطاعات لكنه ليس الوحيد، فقد شهد الطلب على إكسسوارات الحيوانات الأليفة ومنتجات الاستمالة أيضًا نموًا ملحوظًا، حيث يستثمر أصحاب الحيوانات الأليفة في مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأطواق والألعاب والفراش وأدوات الاستمالة.

واكتسبت صناعة الاستمالة، على وجه الخصوص، قوة جذب، حيث يسعى أصحاب الحيوانات الأليفة للحصول على خدمات الاستمالة الاحترافية وشراء منتجات الاستمالة للحفاظ على نظافة ومظهر حيواناتهم الأليفة.

الرعاية الصحية

وشهد أيضًا قطاع الرعاية الصحية والعافية في سوق منتجات الحيوانات الأليفة في المملكة العربية السعودية ارتفاعًأ هو الآخر، حيث يدرك أصحاب الحيوانات الأليفة بشكل متزايد صحة حيواناتهم الأليفة ويسعون للحصول على منتجات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، مثل المكملات الغذائية والفيتامينات والعلاجات المتخصصة. كما ساهم توافر التأمين على الحيوانات الأليفة والخدمات البيطرية في هذا الاتجاه المتزايد.

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التجارة الإلكترونية

ولعبت التجارة الإلكترونية دورًا محوريًا في تشكيل سوق منتجات الحيوانات الأليفة في المملكة العربية السعودية، حيث توفر المنصات عبر الإنترنت الراحة ومجموعة متنوعة من المنتجات، مما يتيح لأصحاب الحيوانات الأليفة الوصول بسهولة إلى الخيارات المختلفة ومقارنتها. وقد أدى ذلك إلى زيادة المنافسة بين تجار التجزئة وإدخال منتجات مبتكرة لتلبية طلبات المستهلكين.

قانون الرفق بالحيوان

ولأنّ سوق الحيوانات الأليفة في المملكة بات هامًا وشائعًا، خلال العام الماضي، ظهر قانون خاص بالرفق بالحيوانات، كالطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك وغيرها، هذا القانون الذي بدوره يلزم ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها، باتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألمها أو معاناتها.

كما يلزم القانون أيضًا ملاك الحيوانات بتوفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيوائها، ومعاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم، وعدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاؤه على الإنسان، وفي حال رغبة التخلي عنه يجري من خلال التنسيق مع الجهة المختصة.

القانون أيضًا ألزم أصحاب الحيوانات، بحظر استخدامها للأغراض والتجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

معرض الحيوانات الأليفة

في أكتوبر من العام الماضي، أقيم أول معرض من نوعه للطب البيطري والحيوانات الأليفة، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، هذا المعرض الذي كان الهدف الأساسي منه حينها إطلاق منصة سنوية لتبادل الخبرات المحلية والعالمية في مجال الطب البيطري والحيوانات الأليفة، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تربية الحيوانات الأليفة في المجتمع وتفعيل ثقافة العمل التطوعي الخاص بها، ومزايا الاستثمار في هذا المجال، والذي بات من المجالات الهامة في المملكة.

حتى أنّ المواطن في المملكة نفسه أدرك أهمية هذا المجال، فظهرت العديد من الأنشطة المجتمعية التي يقوم عليها مواطنون تهدف إلى رعاية الحيوانات الأليفة والتشجيع على اقتنائها، خاصة بعدما أصبح سوق الحيوانات الأليفة داخل المملكة رائجًا وهامًا يجذب الكثير من المواطنين والمقيمين.

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